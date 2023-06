Inter, Sala sbotta: «Se volete che lo stadio non venga fatto ditelo!»

Il tema stadio e San Siro torna nuovamente alla ribalta con le parole di Sala verso i propri consiglieri. Ovviamente Inter e Milan coinvolte nella situazione

SAN SIRO − In consiglio comunale, il sindaco di Milano Beppe Sala ha sbottato contro i suoi consiglieri. Le sue parole: «Siccome non è un’opera pubblica ma privata non è che possiamo fare finta di ignorare che ci sono degli attuatori. Io sento dire tanti no ma non ho sentito fare una proposta realistica. Perché dire come fa Monguzzi che bisogna mettere a posto San Siro è irrealistico. Perché le squadre non lo vogliono fare, quante volte lo devono ancora dire? Allora basta. Non state dando un contributo. Io non voglio fare il paladino delle squadre (Inter e Milan, ndr) ma voglio essere pragmatico. Se volete che lo stadio non venga fatto ditelo ma secondo me non è la soluzione giusta per Milano. Non avete fatto una proposta sensata in due anni e mezzo».