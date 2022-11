Mondiali IN Qatar 2022 – Recupera la diretta video di Marocco-Croazia (0-0)

Mondiali IN Qatar 2022, il nuovo appuntamento con la Redazione di Inter-News.it per seguire e commentare le prestazioni di tutti i nerazzurri impegnati in nazionale. Recupera in differita la puntata andata in diretta mercoledì 23 novembre 2022 in occasione di Marocco-Croazia 0-0, partita valevole per la fase a gironi del Campionato Mondiale.

Ti sei perso l'appuntamento LIVE dedicato alla partita Marocco-Croazia (Gruppo F) con la Redazione di Inter-News.it? Nessun problema! Rivedi la puntata di Mondiali IN Qatar 2022 in differita, quando e come vuoi. Un appuntamento fisso durante questa competizione per seguire e commentare le prestazioni dei giocatori dell'Inter impegnati in Qatar. Di seguito il video della seconda puntata con Alessia Gentile in conduzione, affiancata dai redattori Elisa Luceri, Matteo Rizzi e dal direttore Riccardo Spignesi. Ieri la seconda puntata del format in virtù di Argentina-Arabia Saudita.

PROSSIMO APPUNTAMENTO – Questa la terza puntata del format Mondiali IN Qatar 2022 firmato Inter-News.it per commentare in diretta la prestazione del croato Marcelo Brozovic (vedi pagella) in Marocco-Croazia. Prossimo appuntamento domani – giovedì 24 novembre alle ore 12:30 – per seguire le parate del camerunese André Onana in Svizzera-Camerun (Gruppo G). E non perdere tutti gli altri appuntamenti mondiali già fissati, come da programmazione completa della Inter-News Web TV (vedi palinsesto).