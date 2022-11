Neuer non ci sta: il capitano della Germania rischia la penalizzazione!

Manuel Neuer, capitano della Germania ai Mondiali indosserà la fascia One Love nella sfida di oggi contro il Giappone.

FASCIA – Manuel Neuer ha preso la sua decisione. Contro il Giappone indosserà la fascia One Love, con i colori arcobaleno. Nei giorni scorsi era uscita la notizia riguardo il rischio di penalizzazione per chi l’avrebbe indossata (vedi articolo). Il portiere tedesco andrà in conto alle conseguenze. Si tratta di una penalizzazione sia sportiva, molto probabile il cartellino giallo, sia economica dato che il giocatore del Bayern Monaco rischia anche una multa.