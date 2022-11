Clamoroso Qatar, Capitani con fascia arcobaleno rischiano il giallo: la Francia si tira fuori!

Fa ancora discutere la situazione legata all’utilizzo della fascia arcobaleno durante le partite dei Mondiali in Qatar. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i capitano che decideranno di indossarla potrebbero ricevere addirittura un cartellino giallo.

RISCHIO PENALIZZAZIONE – Clamoroso quanto sta succedendo in questi minuti in Qatar con il caso legato alle fasce arcobaleno. I capitani di sette paesi vorrebbero indossare, appunto, queste fasce con la scritta “One Love”, ma rischiano di ricevere un cartellino giallo a inizio partita. Questo è lo scenario che emerge a poche ore dall’inizio della seconda giornata della Coppa del Mondo. La Francia, per questo motivo, ha deciso di ritirarsi dall’iniziativa. Restano, dunque, Inghilterra, Galles, Olanda, Danimarca, Belgio, Germania e Svizzera. I colloqui con la FIFA sono ancora in corso. Un possibile compromesso potrebbe consentire ai capitani di indossare fin da subito la fascia “Nessuna Disciminazione”.