VIDEO – Verona-Lecce 2-2, Serie A: gol e highlights della partita

Verona-Lecce, posticipo della tredicesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 2-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Marcantonio Bentegodi.



PARI CHE NON SPOSTA – Verona-Lecce 2-2 nel posticipo della tredicesima giornata di Serie A. Pareggio che non risolve i tanti problemi del Verona, senza vittorie dalla seconda giornata. Un errore in uscita di Isak Hien alla mezz’ora libera Rémi Oudin, splendido destro da circa venticinque metri e Lecce in vantaggio. Poco dopo Lameck Banda si inserisce centralmente, ma Lorenzo Montipò gli nega il raddoppio. Al 41′ sbaglia l’uscita dal basso anche il Lecce, tocco a destra per Cyril Ngonge e destro vincente da posizione defilata. Nella circostanza male Wladimiro Falcone, che non difende il suo palo, ma si rifà nella ripresa iniziando al 62′ toccando un destro di Ondrej Duda sopra la traversa. Gli ospiti riescono a trovare anche il vantaggio, al 69′ con una conclusione di Joan Gonzalez deviata dal subentrato Darko Lazovic. Ma al 77′ Filippo Terracciano batte una punizione da destra in area e trova la deviazione di testa di Milan Djuric. Quindi Falcone deve salvare ancora due volte nella stessa azione.

Video con gli highlights di Verona-Lecce dal canale ufficiale YouTube del Verona.