Barzaghi: «Thuram? Tris di complimenti! Ora l’Inter aspetta altri»

Thuram anche domenica sera ha partecipato a un gol, con l’assist per Lautaro Martinez in Juventus-Inter. Barzaghi segnala come, oltre al francese, si chieda qualcosa di più da altri.

ACQUISTO AZZECCATO – Su Sky Sport 24, Matteo Barzaghi parla di Marcus Thuram: «Bisogna fare i complimenti a Giuseppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin per averlo pescato a zero. Ha effettuato sei passaggi vincenti, compreso quello di ieri sera. Ancora una volta incide in una partita importante: gol nel derby, col Benfica in Champions League, assist ieri. Stanno rendendo alla grande: Lautaro Martinez tredici gol in altrettante partite di campionato, Thuram primeggia nella classifica degli assist. L’Inter non può chiedere di più a loro due ma a Marko Arnautovic e Alexis Sanchez sì».