VIDEO – Salernitana-Sampdoria 4-0, Coppa Italia: gol e highlights della partita

Salernitana-Sampdoria, match dei sedicesimi di finale di Coppa Italia 2023-2024, si è concluso con il risultato di 4-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Arechi di Salerno.



SENZA STORIA – Salernitana-Sampdoria 4-0 nei sedicesimi di finale di Coppa Italia. La Salernitana troverà la Juventus agli ottavi e ottiene la prima vittoria sotto la guida di Filippo Inzaghi. Nessun problema con la Sampdoria, in pesante crisi e in zona retrocessione in Serie B. Punteggio che si sblocca al 28′, conclusione di Chukwubuikem Ikwuemesi deviata e traiettoria che diventa imparabile. Tante le occasioni dei granata già nel primo tempo, ma la Sampdoria si salva. Almeno fino al minuto di recupero, quando Loum Tchaouna con un potentissimo sinistro da fuori non lascia scampo a Nicola Ravaglia. Nella ripresa splendida doppietta ancora di Tchaouna: al 67′ parte dalla sua metà campo, va via in progressione e dopo sessanta metri di campo dal limite di sinistro mette in rete. All’86’ il redivivo Simy (esordio stagionale) serve Jovane Cabral e il suo destro vale il poker. Nuovo crollo per Andrea Pirlo, in evidente difficoltà.

Video con gli highlights di Salernitana-Sampdoria dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.