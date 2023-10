Moro: «Il Bologna può giocarsela anche con l’Inter, lo sappiamo»

Moro lancia la sfida all’Inter. Il centrocampista croato del Bologna, che ha avviato la vittoria di 2-0 sul Verona stasera in Coppa Italia, guarda alla partita degli ottavi del torneo di dicembre.

L’AVVERSARIO – Nikola Moro ha sbloccato al 41′ Bologna-Verona, con una bella conclusione secca. Il centrocampista croato si esprime su quanto fatto in Coppa Italia: «È una vittoria molto importante, per tutti: per me perché ho giocato titolare per novanta minuti e per la squadra perché continuiamo a fare bene e vincere. È importante per l’umore e la fiducia del gruppo. Non so dove può arrivare questo Bologna: noi giochiamo gara per gara, siamo come una famiglia, crediamo nelle nostre capacità e quando siamo così motivati sappiamo di potercela giocare con tutti, anche con l’Inter che incontreremo a Milano agli ottavi di finale. Il gol lo dedico a tutti, anche a me stesso: mi alleno tanto tutti i giorni e la rete di stasera mi ripaga e mi dà una spinta in più».

Fonte: bolognafc.it