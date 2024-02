VIDEO – Salernitana-Empoli 1-3, Serie A: gol e highlights della partita

Salernitana-Empoli, anticipo della ventiquattresima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-3: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Arechi di Salerno.

CRISI NERISSIMA – Salernitana-Empoli 1-3 nell’anticipo della ventiquattresima giornata di Serie A. La squadra di Pippo Inzaghi, ultima in classifica, prova a risalire la china con gli acquisti di Jérome Boateng e Kostas Manolas in difesa. Il greco, ufficializzato ieri, è però ancora in tribuna. Il primo tempo è a due facce: meglio l’Empoli durante la prima mezz’ora, poi esce la Salernitana. I toscani vanno subito vicini al vantaggio con Alberto Cerri, che dopo pochi minuti non trova di testa la rete dello 0-1. Ma al 23′, la squadra dell’ex Davide Nicola passa in vantaggio con l’autorete di Alessandro Zanoli, che insacca nella sua porta un cross di Nicolò Cambiaghi. I campani provano a reagire provandoci con Boulaye Dia e Grigoris Kastanos. Nella ripresa, cresce il ritmo dei padroni di casa, che al 69′ trovano il pari col nuovo acquisto Shon Weissman di testa. Ma proprio quando la partita sembra volgere al termine con un pareggio, all’87’ l’Empoli gela l’Arechi: sciocchezza di Marco Pellegrino che causa rigore. Dal dischetto, non sbaglia il neo-acquisto M’Baye Niang. Poi, nel finale, tris di Matteo Cancellieri su errore di Lorenzo Pirola (93′). La Salernitana non riesce a vincere e venerdì prossimo sarà ospite dell’Inter a San Siro.

SALERNITANA-EMPOLI – GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Salernitana-Empoli dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.