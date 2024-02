Frattesi e Sensi saltano Roma-Inter: Inzaghi porta un giovane – CdS

Inzaghi in occasione di Roma-Inter non avrà a disposizione anche Stefano Sensi, oltre Davide Frattesi. Come riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico nerazzurro ha portato con sé un giovane centrocampista della Primavera. Non è la prima volta che succede.

SUPPORTO – Oltre Davide Frattesi, fermo per un risentimento miotendineo al retto femorale della coscia destra, Simone Inzaghi in vista di Roma-Inter non potrà contare neanche sull’impiego di Stefano Sensi, alle prese con qualche linea di febbre. Vero che in ogni caso sarebbe andato via a gennaio, direzione Leicester, ma così facendo saranno pochi i margini di scelta e la possibilità di cambiare a partita in corso. Resta Kristjan Asllani il vice Hakan Calhanoglu, mentre il solo Davy Klaassen sarà l’alternativa sia per Nicolò Barella che per Henrikh Mkhitaryan. Per questo motivo, per la sfida dell’Olimpico, Simone Inzaghi ha deciso di convocare anche il giovane Akinsanmiro.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno