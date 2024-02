VIDEO – Roma-Torino 3-2, Serie A: gol e highlights della partita

Roma-Torino, posticipo della ventiseiesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 3-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico.



UNO SU TUTTI – Roma-Torino 3-2 nel posticipo della ventiseiesima giornata di Serie A. Fa tutto Paulo Dybala: tre gol per i tre punti della Roma. In realtà il punteggio contro il Torino potrebbe sbloccarlo dopo nove minuti Rasmus Kristensen, ma sull’assist di Sardar Azmoun solissimo in area prende il palo. Proprio Azmoun si procura il rigore dell’1-0, fallo di Saba Sazonov che aveva sostituito l’infortunato Matteo Lovato. Trasforma Dybala al 42′, spiazzando Vanja Milinkovic-Savic. Il Torino però reagisce subito: due minuti e su cross di Raoul Bellanova pareggia di testa Duvan Zapata. Deve di nuovo apparire Dybala per trascinare la Roma, cosa che avviene al 57′ con un super sinistro da circa venticinque metri. La tripletta arriva poi al 69′, completando un doppio uno-due col subentrato Romelu Lukaku per calciare potente col mancino. Un gol che non è ininfluente, perché all’89’ Samuele Ricci sfonda a destra e sul suo cross fa autorete Dean Huijsen. Ma il 3-2 non basta al Torino: festeggiano i giallorossi, che rincorrono il quarto posto.

ROMA-TORINO – GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Roma-Torino dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.