VIDEO – N’Dicka e il malore, le immagini di Udinese-Roma sospesa

N’Dicka ha avuto un malore in Udinese-Roma, posticipo pomeridiano della trentaduesima giornata di Serie A. La partita, complice il problema di salute accusato in campo dal difensore, è stata sospesa al 72′ sul punteggio di 1-1: il video con i gol e gli highlights.

GRAVE STOP – Momenti di paura durante Udinese-Roma, per quanto successo a Evan N’Dicka. Le informazioni arrivate da Udine ora parlano di situazione sotto controllo, ma si è temuto il peggio per il difensore francese. In campo il match era sull’1-1, al 72′, momento dal quale bisognerà ripartire (ancora da definire la data del recupero). L’Udinese passa al 23′: follia di Dean Huijsen che si fa scippare palla da Roberto Pereyra, lanciato entra in area e anticipa sia N’Dicka sia Mile Svilar per punire la follia giallorossa. Nella ripresa la Roma trova però il pari, al 64′ con cross di Bryan Cristante e colpo di testa a centro area di Romelu Lukaku. Non segnava da un mese. Poi però il malore a N’Dicka, con lo spavento e l’uscita in barella. È Daniele De Rossi fra i primi a volersi accertare della salute del suo difensore, correndo negli spogliatoi. La Roma non se la sente di riprendere, l’Udinese accetta subito e l’arbitro Luca Pairetto ferma la partita. Che si dovrà completare, sperando che possa essere solo uno spavento senza conseguenze per il giocatore.

UDINESE-ROMA – HIGHLIGHTS E MALORE N’DICKA

Video con gli highlights di Udinese-Roma, e il malore di N’Dicka, dal canale YouTube ufficiale della Lega Serie A.