Biasin: «Inter, gol del Cagliari da annullare? Seguo la filosofia di Sinner!»

Dopo il pareggio in Inter-Cagliari si è ufficialmente entrati nel clima derby, che con un successo potrebbe portare i nerazzurri ad alzare lo scudetto di fronte ai cugini del Milan. Su questo, ma anche su un episodio arbitrale che riporta alla filosofia di Sinner, si esprime il giornalista Fabrizio Biasin.

ATTESA E PIACERE – Al termine di Inter-Cagliari Fabrizio Biasin, intervenuto in collegamento con la trasmissione “Pressing”, dichiara: «Se mi avessero detto che a metà aprile il mio ragionamento sarebbe stato: “Quando vuoi vincere lo scudetto? Nel derby, dopo, verso maggio, fine mese?”, io avrei detto “Ma che stagione straordinaria è questa? Quindi qualunque cosa arrivi io sono felice. Anzi, per me l’attesa è tutto e mi piace godermi questo percorso. Sarebbe sciocco, però, dire che questa non sarebbe un’occasione bella.

Inter, tra derby, scudetto e arbitraggio

CHANCE INTERESSANTE – Fabrizio Biasin continua sul famoso Milan-Inter del prossimo 22 aprile: «Riuscire a vincere lo scudetto proprio nel giorno del derby col Milan che gioca in casa è davvero una chance interessante. E lo è anche per i giocatori dell’Inter che non si nascondono e te lo fanno vere. Perché altrimenti Lautaro Martinez e Pavard non si sarebbero fatti ammonire a Udine e avrebbero giocato oggi. Invece saltano il Cagliari proprio per giocare il derby. Mi sembra tutto molto normale, non c’è bisogno di caricare la tensione. Ci si gioca questa partita e credo che sia anche un motivo in più per dare un senso a questo campionato».

FILOSOFIA – Infine Fabrizio Biasin si sofferma sul gol del pareggio del Cagliari nel finale contro l’Inter: «Se il regolamento dice che aumentare il volume porta al fallo di meno, allora secondo me questo gol di Viola è da annullare. Però, nel fine settimana in cui Jannik Sinner ci insegna come si devono accettare un certo tipo di situazioni dicendo “Ognuno sbaglia nel suo lavoro”, secondo me va benissimo così. Cosa che dico perché l’Inter è a +14, se fosse stata a +2 non l’avrei mai detto».