VIDEO – Napoli-Atalanta 0-3, Serie A: gol e highlights della partita

Napoli-Atalanta, anticipo mattutino della ventinovesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 0-3: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Diego Armando Maradona.



DEVASTANTE – Napoli-Atalanta 0-3 nell’anticipo mattutino della trentesima giornata di Serie A. C’è anche l’Atalanta nel folto gruppo di squadre per la zona alta della classifica. Contro il Napoli i bergamaschi sfiorano il vantaggio dopo appena due minuti, con un piazzato di Aleksej Miranchuk a colpire il palo. Il vantaggio è solo rimandato al 26′, mischia in area e su tocco di Mario Pasalic è proprio Miranchuk a trovare la deviazione vincente. Il russo è in un pomeriggio di grazia, al 45′ su errore grave di Juan Jesus serve Gianluca Scamacca il cui tiro dal limite è imparabile per Alex Meret: raddoppio Atalanta in chiusura di primo tempo. Il Napoli cerca di rimettere in bilico la partita, ma per i campioni uscenti è un’altra giornata da dimenticare. Che peggiora ulteriormente a due minuti dal 90′, con Teun Koopmeiners imbeccato da Matteo Ruggeri che incrocia di sinistro e fa 0-3. Appena rientrato da un infortunio con l’Olanda.

NAPOLI-ATALANTA – GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Napoli-Atalanta dal canale ufficiale YouTube dell’Atalanta.