1-0 nel posticipo domenicale della ventiquattresima giornata di. A San Siro va in scena, partita importante in ottica Champions League. Entrambe ci arrivano bene dopo le vittorie nella giornata precedente contro Frosinone e Verona. Buon ritmo, con gli azzurri che iniziano la partita con personalità. Dopo dieci minuti, la squadra di Walter Mazzarri sfiora la rete del vantaggio con, che servito in area da Kvicha Kvaratskhelia, anticipa Kjaer ma spedisce alto da pochi passi. Al 25′, al primo tentativo il Milan punisce: grande e lungo triangolo, col portoghese che mette il francese davanti Pierluigi Gollini. E col piatto sinistro, il laterale trafigge per l’1-0. Passano due minuti e Leao prova a mettersi in proprio calciando a rientrare di destro, ma bravo Gollini a respingere. Nella ripresa, il ritmo non cala e dopo due minutisfiora il raddoppio non riuscendo nel tap-in sulla parata in due tempi di Gollini. Il Napoli c’è e tra il 54′ e il 59′ si avvicina al pari prima con Giovanni Simeone e poi con. Al 69′ è la volta del Milan, che tenta il gol del 2-0 con Leao, il quale sfiora di poco il palo. Nel finale, arrembaggio azzurro: all’89’ prima auto-palo di Simic e due secondi dopo Mike Maignan salva su Politano. Vince il Milan, che si riporta a meno 8 dall’Inter. I nerazzurri hanno ovviamente una partita da recuperare.