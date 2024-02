Inzaghi a rischio squalifica? Fattispecie complicata: un articolo! − CdS

Simone Inzaghi non ha preso parte a Roma-Inter dalla panchina perché squalificato per somma di ammonizioni dopo Inter-Juventus. Ma un episodio è finito nel mirino.

FATTISPECIE − Inzaghi ha assistito a Roma-Inter direttamente dalla tribuna, perché squalificato dopo l’ammonizione ricevuta contro la Juventus a San Siro. Ma il tecnico nerazzurro, come ha riferito Alessandro Bastoni nel post-partita, avrebbe parlato alla squadra in video-chiamata per spronare i suoi durante l’intervallo. C’è una norma nel codice sportivo, ossia l’articolo 21, secondo cui “i tecnici nei cui confronti è stata inflitta la squalifica non possono svolgere alcuna attività inerente alla disputa delle gare; in particolare sono loro preclusi la direzione con ogni mezzo della squadra, l’assistenza alla stessa in campo e negli spogliatoi”. Diverso dal caso Acerbi. In realtà, Inzaghi non è mai sceso negli spogliatoi e dunque non dovrebbe essere punito. Resta comunque una fattispecie complicata, ma il tecnico non sarà squalificato.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Marota