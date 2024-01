VIDEO – Lecce-Juventus 0-3, Serie A: gol e highlights della partita

Lecce-Juventus, posticipo della ventunesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 0-3: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Arechi di Salerno.



SORPASSO CON * – Lecce-Juventus 0-3 nel posticipo della ventunesima giornata di Serie A. C’è la Juventus in testa alla classifica. Questo grazie a un calendario nuovamente folle da parte della Lega Serie A, coi rinvii per la Supercoppa Italiana e il recupero di Inter-Atalanta che sarà solo il 28 febbraio. Contro il Lecce prima occasione dopo una decina di minuti, colpo di testa a botta sicura di Weston McKennie e salva sulla linea Nikola Krstovic. All’intervallo si va sullo 0-0, quasi senza altri sussulti. Poi prova un paio di spunti Pontus Almqvist, ma davvero troppo poco. E al 59’ la Juventus passa in contropiede, con tiro di Kenan Yildiz mal respinto da Wladimiro Falcone e cross di Andrea Cambiaso per il sinistro di controbalzo di Dusan Vlahovic che la sblocca. Gol casuale ma purtroppo pesantissimo. Passano nove minuti e Vlahovic fa doppietta, su cross lungo di Filip Kostic va ancora di testa McKennie e il serbo devia da pochi centimetri. La palla sarebbe in ogni caso finita in porta ed era dietro la linea quindi posizione regolare. Chiude i conti per la Juventus Gleison Bremer di testa all’85’ su punizione da sinistra, il Lecce sparisce dal campo.

LECCE-JUVENTUS – GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Lecce-Juventus dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.