VIDEO – Lecce-Bologna 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Lecce-Bologna, anticipo mattutino della quattordicesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Via del Mare.



SULL’ULTIMO PALLONE – Lecce-Bologna 1-1 nell’anticipo della quattordicesima giornata di Serie A. Il Lecce riprende la partita a recupero abbondantemente scaduto. Nella prima mezz’ora le migliori occasioni le ha Joan Gonzalez, che sfiora il vantaggio. Non resta però a guardare il Bologna, in particolare con una discesa di Dan Ndoye al 40′ ben fermata da Wladimiro Falcone. Ma il portiere del Lecce non può fare nulla al 68′, quando dai venti metri Charalampos Lykogiannis disegna una traiettoria perfetta su punizione per lo 0-1. Subito dopo il greco potrebbe raddoppiare su assist di Ndoye, lo manda sul fondo. Sempre Ndoye al 76′ si lancia in progressione, Falcone lo ferma e Lewis Ferguson a porta vuota mette a lato. Al termine (già scaduto) dei cinque minuti di recupero corner respinto, palla rimessa in mezzo e Patrick Dorgu fa sponda per Falcone (andato in area sull’ultima azione) affossato da Riccardo Calafiori. L’assistente segnala fuorigioco a Dorgu, ma la posizione è regolare e quindi l’arbitro va a vedere al monitor per dare rigore. Lo calcia Roberto Piccoli al 100′, pallone pesantissimo ma che trasforma in rete per l’1-1 e la festa del Lecce.

Video con gli highlights di Lecce-Bologna dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.