FOTO – Dimarco fa come Mazzarri e indica l’ora dopo Napoli-Inter

Dimarco al termine di Napoli-Inter festeggia vittoria e primato in classifica con una foto di gruppo e un gesto ‘alla Mazzarri’ che ultimamente ricorre spesso. Poi menziona tre compagni con tanto di ora precisa: ecco il suo post su Instagram

ORA PRECISA – Federico Dimarco è il Re delle esultanze, e non solo in campo. L’esterno nerazzurro, su Instagram, festeggia la vittoria sul campo del Napoli e il primo posto in classifica con una serie di scatti tra i quali una foto di gruppo. Niente di particolare, se non fosse che lo stesso Dimarco indica l’ora, proprio come fatto in allenamento qualche giorno fa insieme ad Henrikh Mkhitaryan e altri compagni. Il numero 32, infatti, li menziona e specifica: “Dai ragazzi sono le 4.30…”.

Dimarco al post social accompagna anche un pensiero: “Non è mai facile venire a Napoli e vincere. Farlo così ci dà ancora più entusiasmo”. Un entusiasmo che l’Inter non nasconde affatto.