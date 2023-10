VIDEO – Juventus-Verona 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Juventus-Verona, anticipo della decima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’Allianz Stadium di Torino.



A RECUPERO SCADUTO – Juventus-Verona 1-0 nell’anticipo della decima giornata di Serie A. In attesa di Inter-Roma e Napoli-Milan la Juventus ha passato almeno la notte in testa alla classifica da sola. Ma quanta fatica per battere il Verona, che non tira praticamente mai in porta e cerca solo di difendersi. Segnerebbero subito i bianconeri, con un tiro di Moise Kean sul quale c’è la leggera deviazione di Dusan Vlahovic, ma il primo è in leggerissimo fuorigioco (col tacco) a inizio azione e il VAR annulla. In avvio di ripresa altro gol di Kean e nuovo intervento del VAR, stavolta per un precedente fallo a centrocampo dello stesso attaccante su Marco Davide Faraoni. Entra Federico Chiesa, che a un quarto d’ora dalla fine con un destro a giro manda il pallone di poco a lato. In pieno recupero il Verona toglie l’infortunato Filippo Terracciano per inserire Diego Coppola. L’arbitro deve così aggiungere trenta secondi ai sei minuti assegnati al 90′, ed è proprio al 97′ che la Juventus la vince. Su cross da destra colpo di testa di Arkadiusz Milik sul palo, Pawel Dawidowicz non riesce a liberare e la carambola favorisce Andrea Cambiaso.

Video con gli highlights di Juventus-Verona dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.