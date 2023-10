Inter-Roma, Inzaghi non pensa solo a Lukaku: la probabile formazione – CdS

Oggi alle 18 si giocherà Inter-Roma, ma attenzione, non sarà Inter contro Lukaku. Questa è la preoccupazione principale di Simone Inzaghi. Sono diversi, infatti, i nerazzurri che non hanno gradito l’atteggiamento dell’ex compagno di squadra. Di seguito la probabile formazione del tecnico piacentino in funzione con quattro cambi rispetto l’ultima sfida col Salisburgo.

PROBABILE FORMAZIONE – Il rischio che qualche nerazzurro possa sentire troppo la partita contro Romelu Lukaku c’è, così Simone Inzaghi prima di Inter-Roma ha parlato a lungo con la squadra, insistendo parecchio sul fatto di restare concentrati e attenti sul piano partita, piuttosto che su ciò che riuscirà a fare o non riuscirà a fare l’attaccante belga. Sarà compito principalmente di Francesco Acerbi, che torna al centro della difesa in questa partita, schermare Lukaku proprio come fatto in finale di Champions League con Erling Haaland. Visto che Lukaku, essendo mancino, è abituato a partire dal centro-destra, sarà anche compito di Alessandro Bastoni dare una mano al compagno di reparto, aiutato anche da Hakan Calhanoglu ed Henrikh Mkhitaryan.

I CAMBI – Attenzione alla panchina, che giocherà inevitabilmente un ruolo fondamentale in Inter-Roma. Rispetto la sfida col Salisburgo, anche Federico Dimarco tornerà a giocare sulla fascia sinistra, e Nicolò Barella prenderà regolarmente il suo posto a centrocampo. Per questo motivo i vari Davide Frattesi, Carlos Augusto e soprattutto Alexis Sanchez, saranno un’arma fondamentale a partita in corso. In attacco torna anche Marcus Thuram, ad affiancare Lautaro Martinez.

Di seguito la probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno