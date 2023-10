Inter-Roma, Curva Nord non si ferma: rischio interruzione? Cosa dice il regolamento – CdS

In occasione di Inter-Roma, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Curva Nord non ha intenzione di fermarsi davanti allo stop da parte della Questura. I fischietti, infatti, non verranno distribuiti all’interno di San siro, ma verranno consegnati a chi lo vorrà prima di entrare allo stadio. Per i trasgressori rischio ammenda di 22 euro, ma la “palla” ora va al Direttore di gara.

FISCHIETTI VIETATI – Fischietti vietati a San Siro in occasione di Inter-Roma, ma a come sarà gestita la cosa? Molto dipenderà dalle rigide perquisizioni. Qualche fischietto sarà intercettato, altri (probabilmente molti) passeranno i controlli. Chi, poi, quei fischietti li utilizzerà effettivamente, rischia un’ammenda di 22 euro. Difficile prevedere quanti vorranno correre il pericolo. Ma, se in origini i fischietti messi a disposizione dalla Curva Nord erano 30mila, c’è da credere che almeno un terzo riusciranno a entrare sugli spalti. Peraltro, c’è da dire che le alternative ai fischietti non mancano.

Inter-Roma rischia di essere sospesa? Cosa dice il regolamento

VALUTA MARESCA – L’Intervento della Questura, dunque, non ha fermato i piani della Curva Nord dei tifosi dell’Inter, più che mai decisi a riservare un’accoglienza “particolare” a Lukaku. A quel punto tutta la responsabilità si sposterà sull’arbitro Maresca. Il regolamento della Federazione, infatti, secondo l’articolo 62 comma 3, indica che «le società hanno l’obbligo di adottare tutti i provvedimenti idonei ad impedire che lo svolgimento della gara sia disturbato dal suono di strumenti che comunque rechino molestia». Ma in quale misura il disturbo prodotto dai fischietti impedisce il regolare svolgimento della gara? Il nodo è esattamente questo. Significa quindi che, nel caso, se lo valuterà corretto, Maresca potrà arrivare ad interrompere la partita. Chiedendo, poi, che attraverso gli altoparlanti dell’impianto venga diffuso l’invito a smettere con quel tipo di manifestazioni. Attenzione però, perché la decisione di sospendere una gara non può essere presa in autonomia dal direttore di gara, ma occorre il coinvolgimento delle autorità.

