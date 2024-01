VIDEO – Frosinone-Monza 2-3, Serie A: gol e highlights della partita

Frosinone-Monza, anticipo della diciottesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 2-3: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Benito Stirpe.



QUASI RIMONTA – Frosinone-Monza 2-3 nell’anticipo della diciannovesima giornata di Serie A. Terza sconfitta consecutiva per il Frosinone, in netto calo dopo un gran girone d’andata. Ne approfitta il Monza, che si prende tre punti prima dell’Inter. Il match si sblocca al 18’, palla in mezzo e una doppia deviazione libera Dany Mota per il vantaggio ospite. Un errore di Matias Soulé al 45’ a contrasto con Valentin Carboni fa partire Dany Mota in progressione, assist a destra per il compagno che raddoppia davanti al portiere. Gol e assist per il giocatore in prestito dall’Inter. Che al 55’ propizia anche il tris, perché mette dentro un pallone che Soulé al limite dell’area infila nella sua porta in maniera sfortunata. Passa un minuto però e accorcia Abdou Harroui, con inserimento a destra e tiro potente da posizione defilata. Giuseppe Caso si infila in area e viene affrontato da Danilo D’Ambrosio: rigore per il Frosinone. Lo calcia proprio Soulé al 76’, riscattando gli errori precedenti per il 2-3. Ma il Monza regge e riesce a portare la vittoria a casa.

Video con gli highlights di Frosinone-Monza dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A