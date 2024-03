VIDEO – Fiorentina-Milan 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Fiorentina-Milan, posticipo della trentesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.



INIZIO RIPRESA DECISIVO – Fiorentina-Milan 1-2 nel posticipo della trentesima giornata di Serie A. Nella partita che per la Fiorentina era quella del ricordo di Joe Barone a prendersi i tre punti è il Milan. I rossoneri dell’ex Stefano Pioli passano al Franchi, blindando il secondo posto con la Juventus ora a -6. Primo tempo con diverse occasioni, ma senza gol. Meglio il Milan in avvio, con Pietro Terracciano costretto a salvare su Olivier Giroud prima e soprattutto un colpo di testa di Samuel Chukwueze poi. Solo dopo una ventina di minuti la Fiorentina inizia a creare qualcosa, con Andrea Belotti sprecone davanti a Mike Maignan. Appena iniziata la ripresa (47′) il Milan sblocca il risultato: cross basso di Rafael Leao col tacco, Nikola Milenkovic si spiaggia per terra crollando in maniera incomprensibile e Ruben Loftus-Cheek ringrazia controllando nell’area piccola per mettere in rete. La Fiorentina ha però una reazione immediata, con un bel tiro dai venti metri di Alfred Duncan che vale il pareggio al 50′. Anche qui dura poco, passano tre minuti e Tijjani Reijnders fa correre Rafael Leao sull’ancora inguardabile Milenkovic, saltato facilmente Terracciano e tocco a porta vuota. È però l’altro portiere a diventare protagonista dopo, ossia Maignan, negando il 2-2 a un tiro sotto l’incrocio di Belotti e un pallonetto di Rolando Mandragora con due splendide parate.

FIORENTINA-MILAN – GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Fiorentina-Milan dal canale ufficiale YouTube della Fiorentina.