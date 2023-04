VIDEO – Cremonese-Empoli 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Cremonese-Empoli, anticipo della trentesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 2-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giovanni Zini di Cremona.



IL PRIMO BIS – Cremonese-Empoli 1-0 nell’anticipo della trentesima giornata di Serie A. La Cremonese ottiene la seconda vittoria consecutiva, non era mai successo in questo campionato e non gli capitava nella massima serie da marzo 1996. La partita contro l’Empoli si decide dopo tre minuti e mezzo: lancio da metà campo di Leonardo Sernicola da metà campo, stop a centro area di Cyriel Dessers a evitare l’intervento di un avversario e battuta vincente. La reazione ospite è a metà primo tempo, con una girata alta di Roberto Piccoli. Appena iniziata la ripresa vicinissima la Cremonese al raddoppio, con un sinistro di Frank Tsadjout sfiorato sopra la traversa da Samuele Perisan. All’ora di gioco sfiora il 2-0 in diagonale Sernicola, palla fuori di un niente, all’82’ lo stesso esterno crossa per la sforbiciata a lato di Marco Benassi. Nel finale Sebastian Walukiewicz, entrato al 40′ per l’infortunato Koni De Winter, colpisce di tacco il palo esterno su corner.

Video con gli highlights di Cremonese-Empoli dal canale ufficiale YouTube dell’Empoli.