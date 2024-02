VIDEO – Cagliari-Napoli 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Cagliari-Napoli, match della ventiseiesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’Unipol Domus.



LA FESTA DEGLI ORRORI – Cagliari-Napoli 1-1 nella ventiseiesima giornata di Serie A. Il Cagliari riprende il Napoli quando ormai sembrava destinato alla sconfitta: al 96’. La prima occasione di rilievo vede un tiro di Giacomo Raspadori da fuori, su cui Simone Scuffet compie un grande intervento. Il Cagliari pensa di essere passato in vantaggio al 32’, quando su punizione al centro Amir Rrahmani fa autogol. C’è però una posizione di partenza di Gianluca Lapadula, che interferisce col difensore del Napoli: l’arbitro, richiamato al VAR, va al monitor e giudica come sia da annullare. In chiusura di primo tempo, nel recupero, lancio con Alex Meret che si ostacola con Juan Jesus, a porta vuota colpisce di testa Zito Luvumbo senza beccare lo specchio mangiandosi l’1-0. La partita rimane in equilibrio fino al 65’, momento dell’episodio che sblocca il risultato. Su rimessa laterale Tommaso Augello e Nicolas Viola scambiano (male), il passaggio di ritorno è gestito in maniera pessima dal terzino e Raspadori gli porta via palla crossando sul secondo palo per Victor Osimhen che deve solo spingere in rete da due passi. Gol pesantissimo da subire per una squadra come il Cagliari in lotta per non retrocedere. Proprio al 90’ Mateo Politano fallisce il raddoppio lanciato sulla destra: calcia a lato. Nel sesto e ultimo minuto di recupero lancio lungo, buca Juan Jesus come un dilettante e Luvumbo ringrazia girando in rete per l’1-1. E la partita finisce così.

CAGLIARI-NAPOLI – GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Cagliari-Napoli dal canale ufficiale YouTube del Napoli.