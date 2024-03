VIDEO – Inter-Genoa, in arrivo le maglie con le Tartarughe Ninja!

Inter-Genoa stasera alle 20.45 chiuderà la ventisettesima giornata di Serie A. Una partita che ha anche una particolarità ulteriore: la maglia con le Tartarughe Ninja. Nel video, ecco come appariranno tutte e tre.

LA NOVITÀ – Per Inter-Genoa non è ancora chiaro se la squadra di Simone Inzaghi giocherà con la prima, seconda o terza maglia. Che però avranno una novità: al posto dello sponsor Paramount+ ci saranno le Tartarughe Ninja. Questo per una scelta proprio del partner principale, che promuove un suo nuovo film. Nel frattempo al Meazza “arrivano” tutte e tre, con una consegna particolare.

Questo il video, pubblicato dalla società via Twitter, dove le nuove maglie per stasera sono consegnate come se fossero una pizza.