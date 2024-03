Galante: «Quest’Inter una realtà incredibile! Genoa ottimo campionato»

Inter-Genoa è anche una partita particolare per Galante, che passò dai rossoblù ai nerazzurri nell’estate del 1996. L’ex difensore ne parla durante un’intervista per il Matchday Programme dell’incontro di stasera.

DOPPIO EX – Le parole di Fabio Galante in vista del match delle 20.45: «Lato Genoa sono felice che Alberto Gilardino stia facendo un ottimo campionato. L’Inter è una realtà incredibile, quest’anno sta facendo partite meravigliose e sta facendo veramente divertire i tifosi. Si vede che c’è un bel gruppo, che si vogliono bene, tutti giocano al massimo. L’allenatore è fondamentale, Simone Inzaghi ha fatto un ottimo lavoro, poi è importante la società e vincere, ti aiuta a creare entusiasmo, a fare gruppo».

IL PASSATO – Galante ricorda i suoi trascorsi con le due maglie: «Se chiudo gli occhi tra i momenti più belli trovo il gol che ho fatto a Bologna, il primo con la maglia dell’Inter, nella stessa partita in cui anche il Fenomeno Ronaldo trovò la sua prima rete in nerazzurro. Se sono arrivato all’Inter è merito del Genoa, lì ho esordito in Serie A e ho passato tre anni stupendi. In entrambe le squadre ho passato anni bellissimi che mi hanno formato come giocatore e come uomo e mi hanno fatto realizzare il sogno che avevo da bambino. I ricordi da entrambe le parti sono tantissimi: all’Inter ho vinto la Coppa UEFA nel 1998 e ho avuto l’onore di conoscere grandi campioni, da Giuseppe Bergomi a Javier Zanetti, da Gianluca Pagliuca a Ronaldo, da Ivan Zamorano e Youri Djorkaeff ma anche Francesco Colonnese, Salvatore Fresi, Taribo West».

Fonte: Matchday Programme Inter-Genoa