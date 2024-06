VIDEO IN – Farris ritira il premio miglior allenatore per Inzaghi

In occasione del prestigioso evento The Coach Experience, organizzato dall’Associazione Italiana Allenatori Calcio (AIAC), Massimiliano Farris, vice di Simone Inzaghi, è salito sul palco per ritirare il premio di miglior allenatore della stagione appena conclusa. Di seguito il video realizzato dal nostro inviato Crescenzo Greco.

MIGLIOR ALLENATORE – Simone Inzaghi è stato premiato per la sua eccezionale guida tecnica durante la stagione, che ha visto la sua squadra distinguersi in campionato. Sul palco del The Coach Experience, il suo vice Massimiliano Farris ha tenuto un discorso toccante, esprimendo tutta la sua soddisfazione e gratitudine per il premio. Farris ha sottolineato anche l’importanza del lavoro di squadra all’interno dello staff tecnico, evidenziando come il successo di un allenatore sia il risultato di una collaborazione stretta e sinergica tra tutti i membri del team.

L’evento ha visto la partecipazione di numerosi allenatori, tecnici e figure di spicco del mondo del calcio, che hanno applaudito Farris per le sue parole e per il meritato riconoscimento assegnato a Inzaghi. Il premio come miglior allenatore della stagione conferito a Simone Inzaghi, ritirato da Massimiliano Farris, rappresenta un importante riconoscimento per il lavoro svolto da uno degli allenatori più apprezzati nell’ultima stagione appena conclusa.