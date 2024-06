UFFICIALE – Anche l’Udinese cambia allenatore! Già finita con Cannavaro

È già finita l’esperienza da allenatore per Fabio Cannavaro sulla panchina dell’Udinese. Dopo settimane di colloqui, il presidente bianconero ha comunicato al tecnico la volontà di non proseguire insieme.

DOPO POCHI MESI – In un annuncio che ha sorpreso molti tifosi, Fabio Cannavaro ha comunicato sui social media il suo addio alla panchina dell’Udinese. Il tecnico, che aveva assunto il ruolo solo ad aprile, non continuerà alla guida del club bianconero nella prossima stagione. La decisione, comunicata dal presidente dell’Udinese Gianpaolo Pozzo, pone fine a una collaborazione. Cannavaro ha scelto i social media per condividere la notizia con i suoi sostenitori e con il mondo del calcio.

L’Udinese cambia allenatore, l’ufficialità arriva da… Cannavaro!

L’ANNUNCIO – A comunicare la scelta di non proseguire insieme è lo stesso Fabio Cannavaro con un post pubblicato direttamente sulla sua pagina Instagram: “Il Presidente Pozzo mi ha comunicato oggi la decisione della società di non continuare il nostro rapporto professionale. Lo ringrazio per l’opportunità che mi è stata concessa, e mi dispiace non poter continuare questo breve ma intenso viaggio che nell’ultimo mese e mezzo di campionato ci ha portato a compiere una grande ed emozionante impresa. Tengo a precisare che da parte mia ci sarebbe stato il desiderio di continuare questa avventura in Friuli, una terra che mi è entrata nel cuore così come la sua gente, e per questo e mi ero messo a disposizione della società in modo incondizionato. Auguro alla società, ai giocatori ed agli splendidi tifosi dell’Udinese i migliori successi”.