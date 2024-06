Farris: «Premio a Inzaghi altro segnale di una stagione straordinaria!»

Farris sul palco del The Coach Experience, l’evento organizzato dall’AIAC, ha ritirato il premio per quanto riguarda il miglior allenatore della stagione appena conclusa, in rappresentanza di Simone Inzaghi.

PREMIAZIONE – Farris ha ringraziato tutti per il premio a Simone Inzaghi come miglior allenatore della stagione 2023-24: «Sono qui per ritirare questo premio al posto di Inzaghi che non è riuscito ad essere qui presente, fa piacere perché anche questo è un segnale di un’altra stagione straordinaria. Un altro aggettivo che mi viene è emozionante, come l’ultimo momento dei festeggiamenti fatto a San Siro. In quel momento Simone ha voluto accanto a sé tutti i collaboratori».