VIDEO – Djorkaeff ricorda la rovesciata alla Roma: «Spinto da tutti»

L’Inter è in attesa di capire cosa succederà nella sfida contro il Bologna di domani dopo lo stop dell’Ausl. Intanto però un ex nerazzurro, Youri Djorkaeff, ha voluto ricordare uno dei gol più iconici della storia nerazzurra, la sua rovesciata alla Roma.

GRAZIE – L’Inter come detto sta capendo cosa succederà domani contro il Bologna con la sfida che è ufficialmente saltata, ma non per la Lega Serie A. Intanto però Djorkaeff, ex centrocampista dell’Inter, ricorda un suo celebre gol.

25 anni fa San Siro e tutti gli Interisti nel mondo mi hanno spinto a compiere un gesto unico che è diventato uno dei goal più belli della Storia…Grazie 🖤💙@Inter #IMInter pic.twitter.com/ryOzDQ4MfC — Youri Djorkaeff (@youridjorkaeff) January 5, 2022

«25 anni fa San Siro e tutti gli Interisti nel mondo mi hanno spinto a compiere un gesto unico che è diventato uno dei goal più belli della Storia…Grazie». Un gol che rimarrà per sempre nella mente dei tifosi dell’Inter.