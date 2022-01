Inter, domani presente al Dall’Ara. Ecco cosa succederà

L’Inter come detto è a Bologna per giocare contro la squadra di Mihajlovic. Ma quest’ultima domani non potrà scendere in campo al Dall’Ara. Cosa faranno i nerazzurri? Salvo comunicazioni diverse, l’Inter si presenterà comunque.

SCENARIO – L’Inter non giocherà contro il Bologna domani alle 12:30 perché la squadra di Mihajlovic è stata messa in quarantena dall’Ausl. I nerazzurri però si trovano già nella città emiliana dopo averla raggiunta in treno ma cosa farà domani? Come da protocollo, salvo cambiamenti dell’ultima ora, è che la squadra di Inzaghi si presenti regolarmente in campo. L’arbitro, il signor Ayroldi, sarà allo stadio e dopo 45 minuti dal fischio d’inizio alle 12:30 fischierà la fine della partita. Ovviamente poi i nerazzurri torneranno a Milano e penseranno alla partita con la Lazio del 9 gennaio. L’ipotesi 3-0 è concreta ma come successo per altre gare verrà fatto ricorso e poi si rigiocherà?