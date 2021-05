VIDEO – Brozovic sull’esultanza ‘esplosiva’: «Bomba!»

VIDEO – Marcelo Brozovic torna sull’ esultanza al gol dell’1-0 in Inter-Roma . Il centrocampista croato ha condiviso il video della simpatica gag a cui hanno partecipato i compagni di squadra Nicolò Barella e Stefano Sensi . Un siparietto per certi versi ‘esplosivo‘, come sembra sottolinearlo nella didascalia del post inserito su Instagram. “Booooombaaaaa! 💣“, si legge.

Place this code where you want the "Below the article_Feed" widget to render: