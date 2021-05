Ginter ancora nel mirino dell’Inter: le ultime sul futuro del difensore

INDISCREZIONE – Secondo quanto riportato da Sport Bild, l’ Inter sarebbe ancora interessata a Matthias Ginter . Il difensore è in scadenza di contratto nel 2022 con il Borussia Monchengladbach . Non è esclusa una partenza del 27enne, anche se i problemi economici frenerebbero il club nerazzurro, così come il fatto che il giocatore non avrebbe un posto libero da titolare. Allo stesso tempo il direttore sportivo della società tedesca Max Eberl dovrebbe mettere sul tavolo un’offerta economica convincente per spingere il calciatore a rinnovare, ma dalla sua avrebbe l’addio di Denis Zakaria o Florian Neuhaus .

