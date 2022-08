Sanchez saluta l’Inter a modo suo: «3 trofei dopo 11 anni, grazie!»

Alexis Sanchez da questa sera non è più ufficialmente un giocatore dell’Inter (vedi comunicato). Attraverso i suoi canali social, l’attaccante cileno ha salutato la squadra nerazzurra a modo suo, non facendosi mancare una piccola frecciatina.

SALUTI – È arrivato il momento dei saluti all’Inter per Alexis Sanchez. Il cileno da questa sera non è più un giocatore nerazzurro e, attraverso i suoi canali social ufficiali, ha voluto congedarsi dalla società. Non facendosi mancare una piccola frecciatina, ricordando come – prima di lui – la squadra non vincesse trofei da tempo. “Qui lascio tre trofei dopo 11 anni, grazie e in bocca al lupo! Ci vediamo presto“, le sue parole.