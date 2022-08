Sassuolo, inizio choc! Derby perso ed eliminazione dalla Coppa Italia

Brutto inizio di stagione per il Sassuolo, che viene eliminato subito al primo turno della Coppa Italia. Perso infatti per 3-2 il derby tutto emiliano contro il Modena.

SUBITO FUORI – Non parte sotto i migliori auspici la stagione del Sassuolo di Alessio Dionisi. I neroverdi, infatti, capitombolano nel derby giocato contro il Modena e vengono eliminati al primo turno della Coppa Italia. A passare in vantaggio sono proprio questi ultimi, che al minuto 11 mettono il primo sigillo con Falcinelli e al 30′ raddoppiano con Mosti. Il Sassuolo però non ci sta e sul finire di primo tempo accorcia le distanze dal dischetto grazie a Domenico Berardi. La tanto attesa reazione però non arriva e, anzi, al 53′ Mosti firma la sua doppietta personale e il 3-1. Nel finale i neroverdi provano a reagire, con il gol di Ayhan al minuto 88, che però al triplice fischio finale non impedisce al Modena di conquistare il derby e di eliminare una squadra di Serie A dalla Coppa Italia, passando al contempo al secondo turno della competizione.