Genoa, prove di Serie B: tris al Benevento e passaggio in Coppa Italia

Prove di Serie B per il Genoa, che ha da poco rifilato un tris al Benevento nel primo turno della Coppa Italia. I liguri si qualificano grazie a un 3-2 rimediato allo Stadio Marassi.

PROSSIMO TURNO – Pochi problemi per il Genoa di Blessin contro il Benevento. Nella gara giocata in casa e valevole per il primo turno della Coppa Italia, i rossoblu sono passati in vantaggio al 35′ grazie alla rete di Gudmundsson, che raddoppia poi dieci minuti dopo e porta i suoi sul 2-0. Poco prima del fischio di fine primo tempo, Glik accorcia le distanze. Tuttavia resta un fuoco di paglia, dal momento che nella ripresa ci pensa Coda – su rigore – a calare il tris e a siglare il 3-1. A poco serve poi il gol della bandiera al 96′ firmato da Karic: il risultato si chiude sul 3-2 e permette al Genoa di qualificarsi al prossimo turno della competizione.