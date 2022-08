Pinamonti al Sassuolo, ci siamo! Domani l’incontro – GDM

Dopo l’eliminazione choc dalla Coppa Italia (vedi report), il Sassuolo corre sul mercato. Secondo quanto riporta l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, domani è previsto l’incontro con l’Inter e gli agenti di Pinamonti per definire l’affare.

INCONTRO FISSATO – Si accelera per la cessione di Andrea Pinamonti al Sassuolo. Secondo gli ultimi aggiornamenti, infatti, il club neroverde ha fissato nella giornata di domani un incontro sia con l’Inter che con gli agenti del giocatore per definire l’affare. L’arrivo dell’attaccante nerazzurro andrebbe a sostituire la partenza di Giacomo Raspadori in direzione Napoli, con le parti più vicine che mai.

Fonte – Gianlucadimarzio.com