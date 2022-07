Pompetti lascia il Pescara: «Che onore aver giocato per voi! Grazie a tutti»

Marco Pompetti dopo l’esperienza al Pescara è pronto a tornare all’Inter ma solo di passaggio, dato che interessa già a un club di Serie B (vedi articolo). Intanto, il centrocampista sui social ha salutato la sua (ormai) ex squadra.

IL SALUTO – Pompetti con un messaggio pubblicato su Instagram saluta il Pescara dopo l’esperienza in prestito: «Descrivere a parole tutte le emozioni che ho vissuto quest’anno è impossibile… Posso soltanto dire che giocare per la squadra della mia città è stato un onore e mi sono sentito orgoglioso ogni volta che ho potuto indossare questa maglia e difendere questi colori. Un grazie speciale al Presidente per la fiducia, al direttore, ai mister e ai loro staff, a tutti i miei compagni, ai magazzinieri e a tutte le persone che lavorano per questa società. Grazie ai tifosi che ci sono stati vicino e sostenuto durante tutta la stagione, il mio desiderio più grande è tornare a vedere lo Stadio Adriatico pieno!! Grazie Pescara, non ti dimenticherò mai!».