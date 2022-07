Di Livio: «Dybala-Inter, c’è stato un ripensamento. Lo vedo bene al Milan»

Rimane incerto il futuro di Dybala con l’Inter che tarda a fare il definitivo affondo. L’attaccante potrebbe interessare anche al Milan ed altre squadre di Serie A

DOVE GIOCHERÀ? − Rimane un rebus il futuro di Dybala, Di Livio ne discute su Calcio Totale: «Paulo Dybala sembrava fatta con l’Inter ma secondo me c’è stato un ripensamento. Si tratta di un giocatore che trovo bene in quasi tutte le grandi squadre: nel Napoli, nella Roma, nel Milan. È un giocatore che per qualità può giocare dovunque. Ma se dovessi dare una preferenza, direi Milan».