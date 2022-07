Ferri: «Dybala non alla Juventus per problema burocratico. Ora andrà a meno»

Dybala il 30 giugno ha lasciato la Juventus per fine contratto. Ferri, direttore di Sky Sport, a Calciomercato – L’Originale mostra la differenza rispetto agli anni scorsi per quanto riguarda gli svincolati.

DOVE VA? – L’Inter non chiude per Paulo Dybala (vedi articolo) e questo dimostra come gli svincolati non abbiano più l’appeal di un tempo. Federico Ferri vede qualcosa di più: «C’è un cambio nel mercato, in assoluto. Una volta tutti avevamo in mente il caso del parametro zero ambitissimo, soprattutto all’età di Dybala, con tutte le squadre pronte a un’asta sull’ingaggio per poterlo prendere. Sta accadendo l’opposto: Dybala non è alla Juventus per un problema burocratico che aveva avuto nella prima trattativa. Poi la Juventus si è tirata indietro e lui si è trovato senza squadra, probabilmente senza volerlo, forse anche per un momento di eccesso di pretese. Da lì in poi sicuramente si sarebbe accontentato di meno per restare, ma non c’era margine. Ora firmerà a una cifra inferiore rispetto a prima: l’epoca del parametro zero col super ingaggio si dimostra finita. Almeno per il caso Dybala».