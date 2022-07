Caressa: «Inter e Milan, in porta non c’è paragone! Altri reparti…»

Fabio Caressa in un video pubblicato nel suo canale YouTube ha tirato le somme di Inter e Milan e il campionato disputato la scorsa stagione. In porta secondo il giornalista non c’è stata sfida, mentre in altri reparti la situazione è stata un po’ combattuta.

DUELLO – Caressa spiega le differenze tra Inter e Milan per quanto riguarda lo scorso campionato: «L’Inter partiva con una rosa e un budget di mercato diverso, nonostante gli addii di Lukaku e gli altri. Il Milan ha sempre puntato sui giovani. Il gioco di Simone Inzaghi è stato più spettacolare, anche se non è stato sempre così. Il Milan di Stefano Pioli, invece, è stato molto concreto. La differenza l’ha fatta anche la porta, dove Maignan è stato assolutamente straordinario. L’errore di Radu non è stato decisivo, però anche Handanovic ha fatto anche il suo. L’attacco dell’Inter è stato migliore perché nonostante Leao, Lautaro Martinez e compagni giravano meglio. A centrocampo meglio i nerazzurri, anche se il campionato è cambiato quando nel derby il centrocampo dell’Inter non ha tenuto benissimo e poi ha pagato l’assenza di Marcelo Brozovic, però nel complesso meglio loro».