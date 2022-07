FOTO – Lukaku sorride e suona la carica nel suo (secondo) primo giorno

Romelu Lukaku ha ufficialmente iniziato oggi la sua seconda avventura all’Inter, dopo l’addio della scorsa stagione per unirsi al Chelsea. L’attaccante belga ha pubblicato una foto in cui lo si nota davvero felice.

RITORNO – Romelu Lukaku felice per il suo secondo primo giorno all’Inter. Un nuovo inizio per lui, tornato in nerazzurro dopo un anno al Chelsea. Il belga ha voluto questo ritorno con tutte le sue forze e la carica che ha già fatto vedere lo sta dimostrando.

“Andiamo!” così ha suonato la carica il giocatore, che oggi si è unito al ritiro di Appiano Gentile. Per la gioia del tecnico Simone Inzaghi.