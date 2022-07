Pinamonti cambia idea: priorità al progetto tecnico, Inter resta in attesa – SM

Pinamonti quasi sicuramente resterà in Lombardia ma non si sa ancora in che città dopo aver lasciato Milano e l’Inter. Come appreso da Sport Mediaset, Monza recupera terreno rispetto a Bergamo e adesso può davvero sperare di convincere il classe ’99 a firmare

GARANZIE TECNICHE – Cambio di prospettive per Andrea Pinamonti (vedi focus), che l’Inter ha deciso di sacrificare. Il testa a testa tra Atalanta e Monza vede un aggiornamento che vale come cambio di gerarchie. E quindi di gradimento da parte dello stesso Pinamonti. Come riportato da Sport Mediaset, l’ipotesi Atalanta al momento passa in secondo piano in seguito al progetto tecnico presentatogli dal Monza. L’attaccante classe ’99 scuola Inter avrebbe più garanzie di giocare con maggiore minutaggio nella neopromossa lombarda piuttosto che nella squadra bergamasca. E questo potrebbe convincere Pinamonti ad accettare la proposta del Monza. Intanto l’Inter non ha ancora ricevuto un’offerta convincente: troppo basse le prime proposte di entrambe le società interessante al 23enne attaccante del vivaio nerazzurro.