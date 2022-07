Inter, doppia seduta di allenamento: tre in gruppo nel pomeriggio – Sky

L’inviato di Sky Sport ad Appiano Gentile, Marco Bovicelli, ha fatto il punto su questa terza giornata di ritiro in casa Inter. Soprattutto sul programma degli allenamenti odierni, con gli attaccanti pronti a lavorare in gruppo.

DOPPIA SEDUTA – Si continua a lavorare ad Appiano Gentile: doppia seduta anche oggi per l’Inter di Simone Inzaghi. Che nel pomeriggio avrà a disposizione per il lavoro di gruppo anche gli attaccanti: «Anche oggi doppia seduta in programma. Romelu Lukaku oggi ha svolto quella alle 10 con un lavoro individuale. Lo stesso hanno fatto Lautaro Martinez e Correa, lavoro individuale anche per loro. Adesso il pranzo, poi qualche ora libera e alle 18 si torna in campo per una seduta di gruppo, dove Inzaghi ritroverà anche il belga a sua disposizione».