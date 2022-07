Bremer-Inter può sbloccarsi con la contropartita giusta: convince un profilo

Bremer vuole vestire la maglia nerazzurra ma la trattativa tra Inter e Torino è iniziata solo da poche ore. E per sbloccarla potrebbe non bastare un’offerta cash. A Milano, però, c’è un jolly – da inserire come contropartita – che può convincere i granata a velocizzare le operazioni

AFFARE DO UT DES – L’Inter ha fretta di incassare i soldi della cessione di Milan Skriniar (vedi aggiornamento). Solo così potrà reinvestire un parte per rinforzare la rosa. E in particolare proprio la difesa. Secondo i colleghi di Sport Mediaset, meno della metà verranno utilizzati per portare a Milano il centrale difensivo brasiliano Gleison Bremer (vedi video). La distanza con il Torino è ancora ampia: i granata chiedono 40 milioni di euro cash, l’Inter non vuole andare oltre i 30. E i nerazzurri hanno intenzione di inserire qualche contropartita per convincere il Torino a mollare la presa. Scenario confermato anche da Sky Sport, che sottolinea come il nome di Cesare Casadei possa entrare nel discorso. Casadei piace tanto al Torino ma l’Inter non vuole perdere il controllo su di lui. Il centrocampista classe 2003 può entrare nell’operazione Bremer con la formula del prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto. Pochi dubbi, invece, sulle intenzioni di Bremer: vuole solo l’Inter, per la quale si è già esposto, oltre ad aver trovato l’accordo.