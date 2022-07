Marotta al lavoro per Dybala, con tanto di possibile indizio di mercato

In una breve clip estratta da un video insieme al trio comico Gli Autogol, Beppe Marotta potrebbe aver dato un indizio di mercato legato al possibile arrivo di Paulo Dybala…

IN ARRIVO? – La trattativa legata a Paulo Dybala continua a tenere banco in casa Inter. L’argentino è da tempo nel mirino dei nerazzurri e dell’Amministratore Delegato Beppe Marotta, al lavoro per cercare la giusta formula per chiudere la trattativa. In una breve clip estratta da un video con Gli Autogol, il dirigente nerazzurro è stato sorpreso a controllare il suo telefono cellulare con un sorriso compiaciuto. Alla domanda se si trattasse di calciomercato e – nello specifico – di novità sull’argentino, Marotta ha risposto con una risata. Indizio? Non resta che attendere.

Fonte – YouTube, canale ‘Gli Autogol’