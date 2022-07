FOTO – Lautaro Martinez e Lukaku si ritrovano: «Sono tornati!»

Lautaro Martinez e Romelu Lukaku si ritrovano dopo una stagione ‘separati’ a causa dell’addio del belga per unirsi al Chelsea. Entrambi oggi hanno lavorato insieme ad Appiano Gentile, come mostrato dalle foto pubblicate dal profilo Twitter dell’Inter.

DI NUOVO INSIEME – Lautaro Martinez e Romelu Lukaku sono pronti – dopo una stagione di ‘pausa’ – a terrorizzare di nuovo tutte le difese avversarie. Arrivati oggi in ritiro, i due hanno lavorato individualmente questa mattina nella prima delle due sessioni di allenamento in programma. Come mostrato dalle foto pubblicate dai canali social dell’Inter.

“Sono tornati“, queste le parole che accompagnano le quattro immagini con i due attaccanti concentrati sul loro lavoro in palestra.