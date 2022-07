Skriniar, PSG anticipa la nuova offerta all’Inter: affare solo da formalizzare – SM

Skriniar nel weekend è atteso a Milano per unirsi all’Inter per il ritiro estivo ma nel frattempo il PSG continua il suo corteggiamento. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, l’operazione può finalmente andare in porto grazie all’ultima offerta in arrivo

ULTIMA OFFERTA – La cessione di Milan Skriniar entra nel vivo. Come appreso da Sport Mediaset, il Paris Saint-Germain ha già comunicato all’Inter che alzerà l’offerta senza inserire contropartite. Proprio come richiesto dalla società nerazzurra. I francesi non si spingeranno fino agli 80 milioni sperati dall’Inter ma con la nuova offerta arriveranno a 70. A Milano si attenda solo che venga formalizzata la proposta per formalizzare anche la cessione, mettendo nero su bianco sull’addio di Skriniar all’Inter. Anche in vista della partenza di Skriniar la società nerazzurra in queste ore avanza per Gleison Bremer (vedi video). Il brasiliano è il primo obiettivo in difesa.